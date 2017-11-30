В Киеве объяснили нежелание лидеров евромайдана воевать за Крым

Посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в марте 2014 года был главой украинского МИДа, заявил на суде по делу о госизмене Виктора Януковича, что лидеры евромайдана сознательно отказались воевать за Крым, чтобы полноценно установить власть в стране.

По его словам, решение по Крыму было принято, чтобы провести парламентские и президентские выборы на Украине. «Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины», – приводит его слова «Страна.ua».

Дешица утверждает, что военное положение имело бы «соответствующие последствия» – о них Украину предупреждали международные партнеры, сам он также доносил эту информацию до членов СНБО страны.

«Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти», – заключил Дещица.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что виноватым в «сдаче Крыма» может оказаться нынешнее руководство Украины, в том числе секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним общеизвестный факт, о котором не может не знать и Дещица: президент страны Виктор Янукович не самоустранялся, а вынужден был бежать из Киева под угрозой физической расправы. Это произошло после того, как в ночь на 22 февраля 2014 года толпы вооруженных боевиков евромайдана по призыву сотника Владимира Парасюка штурмом взяли здание администрации президента Украины.

Верховная рада после изгнания Януковича простым постановлением констатировала факт отсутствия президента в столице и в этой связи отстранила его от власти, объявив «и. о. президента» спикера парламента Александра Турчинова. На самом деле отстранение президента Украины от власти было возможно лишь в четырех перечисленных в ее Конституции случаях, ни один из которых не подходил под описанные события.

Косвенно и невольно тот факт, что Янукович и после 22 февраля оставался законным главой государства, подтверждает и нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он официально обвиняет Януковича в «измене» за то, что тот в начале марта обратился к руководству России с просьбой ввести российские войска на Украину. Если бы сам Луценко не считал автора письма на тот момент все еще президентом, то такое обращение не имело бы никакой юридической силы.