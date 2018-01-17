Дело о поножовщине в Перми решено рассматривать в больнице

Дело о нападении на учеников пермской школы №127 будет рассматриваться в больнице по месту лечения подростков, сообщили в Мотовилихинском районном суде Перми.

«Будет рассматриваться в выездном судебном заседании по месту лечения детей. Как там обеспечат возможность проведения заседания, так и определят время. В суде ничего рассматриваться не будет. Скорее всего, это будет закрытое судебное заседание», - сообщили в суде, передает ТАСС.

Напомним, драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Сообщалось также, что раненная в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.