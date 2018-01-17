Австралия пожаловалась на Канаду в ВТО

В связи с ограничениями, введенными Канадой в отношении австралийского вина, открыт официальный торговый спор в рамках ВТО, сообщил министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Стивен Чобо.

Меры, принятые Канадой, он назвал «дискриминационными» и «произвольными». Австралия обвинила Канаду в нарушении обязательств в рамках ВТО, передает ТАСС.

Чобо заявил, что Австралия хотела решить вопрос напрямую, но двусторонние переговоры не дали результата, поэтому последовало обращение в ВТО.

Канада входит в число крупнейших стран-импортеров вина из Австралии, уступая только Китаю, США и Великобритании. За последний финансовый год Австралия экспортировала в Канаду вина примерно на 150 млн долларов.