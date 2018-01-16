ЕС объявил о планах по радикальному отказу от пластика

Брюссель планирует заменить весь упаковочный материал в Европе многоразовым и доступным для переработки к 2030 году, сообщил первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Если мы не решим проблему, через 50 лет у нас будет больше пластика, чем рыбы в океанах... образы уже стоят перед глазами, не важно, смотрите ли вы «Голубую планету» по ВВС или видите последствия штормов на пляжах азиатских стран», – заявил Тиммерманс, передает The Guardian.

По его словам, ЕС гарантирует, что каждая упаковка на континенте будет повторно использоваться или перерабатываться к 2030 году.

Также Тиммерманс прокомментировал возможное введение налога на пластик, который может стать способом закрытия «дыры» в размере 13 млрд евро, оставшейся после выхода Великобритании из ЕС.

«В идеальном мире доходы от налога будут очень быстро уменьшаться, мы должны проверить, устойчивая ли это форма дохода для стран Евросоюза. Я думаю, что инициатива будет поддержана», – добавил Тиммерманс.