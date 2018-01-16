Глава Пермского края: Устроившие резню подростки не считались проблемными

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что устроившие резню в пермской школе №127 подростки не считались проблемными.

«Предварительный анализ показывает, что они не относились к числу, скажем так, проблемных по тем критериям, которые сейчас приняты. Нам нужно внимательно провести весь этот анализ», – сказал Решетников, передает «Интерфакс».

Губернатор также поручил членам правительства края разработать подходы по выявлению проблемных подростков. Он заявил о необходимости формирования предложений по подходам «на федеральный уровень», чтобы предотвратить подобные ЧП впредь.

Накануне появились данные о мотивах подростков, устроивших резню в Перми. Ранее сообщалось, что резню в школе организовал 16-летний экс-ученик Лев Биджаков вместе со своим другом.

В понедельник в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.