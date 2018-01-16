Минобороны подало иск к центру судоремонта «Звездочка» на миллиарды рублей

В четверг, 11 января, московский арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны о взыскании с северодвинского АО «Центр судоремонта «Звездочка» 3,7 млрд рублей, следует из материалов дела.

К производству иск пока не принят, передает «Интерфакс».

В конце декабря арбитражный суд Москвы отказал АО «Центр судоремонта «Звездочка» во взыскании с военного ведомства 6,8 млрд рублей за ремонт АПЛ «Подмосковье».

АО «Центр судоремонта «Звездочка» является крупнейшим судоремонтным предприятием России. Входит в «Объединенную судостроительную корпорацию».