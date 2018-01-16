Ростуризм призвал россиян учитывать вспышку гепатита А при поездках на Украину

Россиянам следует учитывать информацию о вспышке гепатита А на Украине при планировании поездок в эту страну, сообщили в Ростуризме.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства в понедельник.

Также сообщается, что пограничников Крыма привили от кори из-за вспышки данного заболевания на Украине, передает ТАСС со ссылкой на республиканское управление роспотребнадзора.

В Крыму на данный момент зафиксировано 17 случаев заражения корью. В основном это дети, не привитые по причине отказа родителей, и взрослые, которым не была сделана прививка, так как в регионе не предусматривалась иммунизация взрослых против кори до 2014 года.

По данным крымского минздрава, больницы полуострова полностью обеспечены вакцинами, привито более 90% населения.

Напомним, в понедельник Роспотребнадзор сообщил о вспышке кори на Украине и в ряде европейских стран.

В начале января стало известно о вспышке гепатита А на Украине.