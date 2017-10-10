Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине и в Европе

Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации с корью на Украине и в Европе.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, за период январь–октябрь 2017 года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. При этом самая сложная ситуация с этим заболеванием зафиксирована в Румынии, Германии, Италии и на Украине.

В ведомстве отметили, что за 11 месяцев 2017 года на Украине обнаружено 3 тыс. 380 случаев заболеваний. Самая неблагополучная обстановка с корью сложилась в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях.

Напомним, Украина заняла лидирующую позицию в Европе по количеству страдающих психическими заболеваниями. Кроме того, в стране была зафиксирована вспышка гепатита А.