Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался поздно вечером понедельника, 15 января, сообщила бывший депутат Госдумы Дарья Митина.

Она сообщила ТАСС, что Анпилов ехал 13 января на встречу с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым, но не доехал, у него случился обширный инсульт.

«Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался», – сообщила Митина.

Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. Окончил факультет журналистики МГУ (1973). Член КПСС с 1972 года. Один из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия» (1992). Активно участвовал в многочисленных антиельцинских митингах в 1992-1993 годах, на которых призывал к свержению режима. В 2012 году был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Жириновского. В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. Свободно владел английским, испанским и португальским языками.

Добавим также, 13 января умер другой участник встречи с Грудининым – член совета ветеранов Сергей Захаров.