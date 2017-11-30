Ветеран умер на встрече с Грудининым

Участник встречи с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым, выдвинутым КПРФ, скоропостижно скончался во время мероприятия, сообщил член партии Александр Ющенко.

Ющенко рассказал РИА «Новости», что профессиональный врач оказал мужчине помощь. Скорая прибыла через 10 минут, однако участник встречи в Центральном доме литераторов в Москве умер мгновенно.

«Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь», – добавил Ющенко.

Умершим оказался член совета ветеранов Сергей Захаров, у которого были проблемы с сердцем, уточняет Life.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Выборы состоятся 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.