Более 60 членов ОНФ стали доверенными лицами Путина

Свыше 60 активистов Общероссийского народного фронта вошли в число доверенных лиц президента России Владимира Путина, который примет участие в выборах главы государства.

«На первом этапе в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта, среди которых руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, член центрального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома движения в Свердловской области Жанна Рябцева, член центрального штаба, руководитель центра ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития Кирилл Варламов и член центрального штаба, кинорежиссер Карен Шахназаров», – сообщается на сайте ОНФ.

По словам вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, активисты ОНФ могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина. Схема организации его избирательных штабов в регионах схожа с организацией штабов ОНФ, доказавших свою состоятельность и эффективность, подчеркнула Тимофеева.

«ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Путина. Список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты, те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов», – рассказала Тимофеева.

В среду сообщалось, что список доверенных лиц Путина сильно изменился.

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. На должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.