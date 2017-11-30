У президента России Владимира Путина будет 264 доверенных лица, заявил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев.

По информации ТАСС, по сравнению с выборами президента 2012 года список доверенных лиц Путина сильно изменился.

Как заявил Александр Румянцев, отбор кандидатур продолжается. Всего претендует на звание доверенного лица Путина около 600 человек, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Путин сообщил, что у его штаба будет три сопредседателя, а также поставил ему задачи.

Сообщалось, что Центризбирком разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам в президенты России: психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу «Дом-2», кандидату от Партии социальных реформ Станиславу Полищуку, телеведущей Ксении Собчак, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной и другим.

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек.