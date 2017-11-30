Путин поставил задачи избирательному штабу

На встрече с избирательным штабом президент России Владимир Путин заявил, что важно донести до избирателей свою готовность к любым шагам на пользу граждан.

По словам главы российского государства, работа его предвыборного штаба в рамках выборов президента не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной, передает ТАСС.

Также Путин попросил участников предвыборного штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей.

Ранее Путин сообщил, что у его штаба будет три сопредседателя. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предвыборный штаб Путина начнет работать в ближайшее время.

Напомним, количество зарегистрированных ЦИКом претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. В частности, 2 января ЦИК зарегистрировал представителей Эльвиры Агурбаш, Станислава Полищука и Владимира Михайлова.