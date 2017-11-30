Ученики заявили о постоянных драках в пермской школе № 127

Драки в пермской школе № 127, где в понедельник в результате поножовщины пострадали 15 человек, происходили и прежде, у школы была плохая репутация, сообщили ученики соседнего учебного заведения.

«У 127-й плохая репутация, там постоянно драки. Поведение там страдает. Другие соседние школы, когда закрывают на ремонт, переводят детей в 133-ю, а не в 127-ю», – заявили ученики восьмого класса школы № 133, расположенной по соседству, передает РИА «Новости».

Школа № 133 находится напротив того учебного заведения, где произошла драка. Туда эвакуировали основную часть школьников в момент инцидента.

Вместе с тем представитель губернатора Пермского края сообщил, что в учебном заведении, где произошла резня, не работала система видеонаблюдения. В то же время в школе сработала тревожная кнопка. Однако пока непонятно, кто нажал ее.

Напомним, утром в понедельник в пермской школе № 127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.