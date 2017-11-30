Появилось видео задержания организатора резни в пермской школе

В Сети появилось видео того, как оперативники выводят учащегося, подозреваемого в организации поножовщины в школе в Перми.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи оперативники выводят из здания школы подростка, на лице которого заметна кровь. Они кладут школьника на носилки бригады медицины катастроф и фиксируют его руки и ноги.

Ранее сообщалось, что ученики и преподаватель пермской школы получили ножевые ранения в результате конфликта двух школьников. Подозреваемые задержаны.

В городской станции скорой помощи сообщили, что в конфликте пострадали 11 человек.