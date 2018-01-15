Пхеньян обвинил Вашингтон в попытках срыва межкорейского диалога

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в попытках помешать восстановлению межкорейских связей в свете обещания Вашингтона не ослаблять санкции и давление, пока КНДР не откажется от ядерной и ракетной программ.

Северокорейское ежедневное издание «Нодон синмун» отмечает, что планы Вашингтона «разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы» «наносят удар по атмосфере примирения», передает ТАСС.

Издание предупреждает, что руководство КНДР «располагает различными возможностями», которые «в нужное время» могут быть применены в отношении Вашингтона.

Ранее с призывами усилить давление на КНДР выступили Лондон и Токио.

Кроме того, семнадцать стран, включая США, договорились перехватывать суда и грузы, нарушающие санкции против КНДР.