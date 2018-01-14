Литва захотела усилить давление на КНДР

Необходимо усиливать давление на КНДР с целью заставить Пхеньян отказаться от своей ракетно-ядерной программы, заявили премьеры Японии и Литвы Синдзо Абэ и Саулюс Сквернялис после встречи в Вильнюсе.

Сквернялис заявил, что Литва полностью поддерживают позицию Японии по КНДР, которая заключается в максимизации давления на Пхеньян, в том числе путем санкций, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Премьеры Японии и Литвы сошлись также в том, что «диалог ради диалога» не имеет смысла и КНДР сначала должна предпринять шаги на пути к денуклеаризации.

Напомним, в пятницу в КНДР заявили о готовности выдержать 100-летние санкции.