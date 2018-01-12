В КНДР заявили о готовности выдержать 100-летние санкции

КНДР не испытает трудностей, даже если «враги введут санкции на 10 и на 100 лет», заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая перед учеными государственной академии наук.

«Один из секретов побед корейской революции в условиях тяжелых испытаний в том, что мы уделяли первостепенное внимание развитию науки и техники. Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет», – передает РИА «Новости» слова северокорейского лидера.

После выступления Ким Чен Ын распорядился выплатить сотрудникам академии наук денежные премии.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что Путин признал маршала Кима победителем Америки.