Лондон призвал сохранять давление на КНДР

Международному сообществу следует продолжать оказывать на КНДР дипломатическое давление, чтобы заставить Пхеньян изменить курс, направленный на развитие ядерной программы, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что программа Северной Кореи по созданию ядерного оружия представляет угрозу для региональной и глобальной стабильности, передает ТАСС.

«Международное сообщество должно быть едино в своем подходе. Санкции уже кусаются, но нам необходимо сохранять дипломатическое давление на режим Ким Чен Ына», – заявил руководитель британского МИД перед отлетом в канадский Ванкувер, где он примет участие в министерской встрече по КНДР, на которой будут председательствовать Канада и США.

Накануне с призывами усилить давление на КНДР выступили премьеры Японии и Литвы Синдзо Абэ и Саулюс Сквернялис.

В КНДР, в свою очередь, заявили о готовности выдержать 100-летние санкции.