США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДР

Семнадцать стран, включая США, подтвердили намерение перехватывать суда и грузы, нарушающие санкции против КНДР, следует из соответствующего заявления в поддержку резолюций СБ ООН 2375 и 2397.

Как сообщает РИА «Новости», подписавшиеся под заявлением государства обязуются проводить в открытом море инспекции, а при необходимости направлять подозреваемые суда в свои порты.

Кроме этого 17 стран запретят в своей юрисдикции переводить грузы с судов, торгующих с КНДР. Также они обязались уничтожать любой нарушающий санкции ООН перехваченный груз.

Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР не испытает трудностей, даже если «враги введут санкции на 10 и на 100 лет».

В сентябре в западных СМИ сообщалось, что по меньшей мере восемь северокорейских судов с начала года вышли из России с грузом топлива и направились в КНДР, хотя сообщали об отправке в другие места.