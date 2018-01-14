Египет заподозрил Турцию в нарушении санкций СБ ООН

Внешнеполитическое ведомство Египта потребовало провести международное расследование инцидента с задержанием судна, которое, по некоторым данным, перевозило груз взрывчатки из Турции в ливийский порт Мисрата в нарушение санкций Совета Безопасности ООН.

По словам официального представителя египетского МИД, дипломатическим миссиям в государствах-членах Совбеза ООН, постпредству Египта при организации поручено принять меры, чтобы выяснить достоверность этой информации, передает РИА «Новости».

По мнению Каира, нарушения эмбарго на поставку вооружений в Ливию подрывает усилия по достижению в стране политического урегулирования, достижения стабильности и безопасности, а также негативно сказывается на безопасности самого Египта и борьбе с терроризмом в целом.

Таким образом МИД Египта отреагировал на задержание береговой охраной Греции судна Andromeda под флагом Танзании, которое перевозило груз взрывчатки из Турции в Ливию. 6 января судно было задержано для проверки и конвоировано в порт Ираклион на Крите.

Напомним, в декабре посол России в Триполи Иван Молотков назвал условия снятия оружейного эмбарго с Ливии.