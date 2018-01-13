Facebook подешевела из-за изменения новостной ленты

Котировки ценных бумаг Facebook снизились на 4,5% после того, как было объявлено о грядущих изменениях в формировании новостной ленты соцсети.

Марку Цукербергу принадлежит 14% акций Facebook; падение стоимости акций привело к снижению состояния бизнесмена на 3 млрд 2 млн долларов до 74 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи Nasdaq.

Ранее глава Facebook сообщил о грядущих изменениях в новостной ленте соцсети – теперь пользователи будут видеть больше постов от друзей и меньше от публичных пользователей.

Кроме того, к содержание записей от компаний, брендов и СМИ должно будет «способствовать установлению важных контактов между людьми».

По мнению Цукерберга, это позволит укрепить межличностное общение пользователей. Он отметил, что осознает потери от данных изменений, но надеется, что время, проведенное в соцсети, теперь станет «более ценным и полезным».

Напомним, в ноябре американские СМИ заподозрили Цукерберга в желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала такую возможность.