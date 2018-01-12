Россию заподозрили в причастности к кибератаке на сенат США

Якобы связанные с Россией и осуществившие кибератаки на Демократическую партию США хакеры несколько месяцев работают над взломом компьютерных сетей американского сената, сообщил телеканал ABC.

Со ссылкой на доклад компании по кибербезопасности Trend Micro отмечается, что речь идет о хакерской группировке Fancy Bear, занимающейся кибершпионажем, передает «Интрефакс».

«Они по-прежнему проявляют активность, по крайней мере, ведут подготовку (к кибератакам, – прим. ВЗГЛЯД), чтобы повлиять на общественное мнение», – заявил автор доклада Фейкэ Хакейборд.

Он также отметил, что доклад был подготовлен после обнаружения созданных в июне и сентябре 2017 года подозрительных сайтов, напоминающих внутреннюю систему обмена электронными письмами, используемой членами сената США.

В сенате не прокомментировали информацию о возможной деятельности хакеров Fancy Bear.

В августе 2017 года американская компания FireEye заявила, что Fancy Bear предприняла кибератаки против постояльцев отелей Европы и Ближнего Востока.

Также сообщалось, что перед президентскими выборами 2016 года в США Facebook несколько раз заявляла об угрозах со стороны Fancy Bear в отношении сотрудников основных американских политических партий.

На Западе утверждают, что группа связана с властями России.