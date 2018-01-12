Ремчуков: Путин дал понять, что не будет участвовать в дебатах

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков сообщил о том, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.

«В ходе вчерашней встречи с главными редакторами, на которой присутствовал и я, Путин дал понять, что он не будет принимать участие в дебатах», – сказал Ремчуков, передает РИА «Новости».

Ремчуков объяснил и возможные причины отказа от дебатов. «Я лично вполне понимаю мотивацию такого решения. Президент и так постоянно реагирует как на глобальные, так и на текущие проблемы, его позиция по основополагающим вопросам развития страны вполне понятна и ясна, в отличие от большинства других кандидатов на высшую должность в России. Путин наверняка в ходе предвыборного периода не раз конкретизирует свою позицию», – отметил журналист.

Также он добавил, что остальных кандидатов в президенты будет интересно послушать, «за исключением Жириновского».

Напомним, в четверг кандидат в президенты Владимир Жириновский в эфире ТВ пообещал расстрелять «подлецов и негодяев» на Украине. Кроме него и Путина, на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.



Президентские выборы в России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.