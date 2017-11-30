Жириновский в эфире ТВ пообещал расстрелять «подлецов и негодяев» на Украине

Кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разгаре спора с украинским политологом Вадимом Трюханом пообещал расстреливать тех, кто уничтожил 10 тыс. человек на Украине.

«Будем угрожать, и будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы – подонки, вы – бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!», – заявил Жириновский в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

После этого Жириновский в резкой форме потребовал, чтобы Трюхан покинуть студию. При этом российский политик назвал украинца «обычным фашистом».

Эмоциональную реакцию Жириновского спровоцировали слова Трюхана о том, что лидер ЛДПР устраивает «цирк» и «шоу». До этого Жириновский пообещал, что «если появиться хотя бы один снаряд в сторону Донбасса», вся украинская армия будет уничтожена. «И ничего там американцам не надо будет делать уже, ни НАТО, ни кому-либо другому», – заявлял либерал-демократ.

В конце декабря Жириновский зарегистрировался в качестве кандидата в президенты на выборы в 2018 году. На должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.