Китай и Индия запустили новые спутники

Индия утром в пятницу успешно запустила с космодрома на острове Шрихариккота ракету-носитель PSLV с 31 спутником, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал NDTV, самым крупным стал спутник из Индии Cartosat-2 массой более 700 килограммов, который, по данным телеканала, наряду с другими уже выведен на околоземную орбиту, передает РИА «Новости».

Помимо него ракета доставила на орбиту один микроспутник и один наноспутник индийского производства, а также 28 наноспутников иностранного производства.

В то же время Китай в пятницу с космодрома Сичан осуществил первый в 2018 году космический запуск, выведя на орбиту два спутника навигационной системы «Бэйдоу», передает ТАСС.

Пуск был проведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б»,

Запущенные спутники стали частью создаваемой Китаем с 2000 года собственной глобальной системы навигации.

Напомним, 11 декабря 2017 года в китайской провинции Сычуань состоялся пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с первым алжирским спутником связи Alcomsat-1.