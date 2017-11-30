Везение корреспондента боевиков под ударом ВКС России попало на видео

В Сети опубликовано видео, на котором корреспондент связанного с сирийскими боевиками СМИ попадает под авиаудар ВКС России, но бомба, упавшая рядом с ним, не разрывается.

Как пишут в соцсетях, рядом с мужчиной упала и воткнулась в землю РБК-250 – разовая бомбовая кассета.

Эпизод с падением снаряда – на 1:00.