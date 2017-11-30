Пуэрториканский певец Рики Мартин вышел замуж за своего бойфренда – 46-летнего шведского художника сирийского происхождения Джвана Йосефа.

Предложение своему возлюбленному Мартин сделал еще в конце 2016 года, но окончательно отношения пара узаконила только сейчас, передает НТВ.

Мартин и Йосеф обменялись клятвами, подписали все необходимые документы и заключили брачный контракт. По словам певца, теперь он просто счастлив.

«Это изумительно! Я не могу представить его как мою невесту. Он мой муж. Он мой мужчина», – заявил Мартин.