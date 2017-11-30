Швейцария защитила права лобстеров и собак

Швейцария намерена защищать права лобстеров на безболезненную смерть, следует из сообщения на сайте правительства страны.

Федеральный совет страны внес поправки в ветеринарное законодательство, касающиеся, в частности, прав лобстером на безболезненную смерть в кастрюле, передает РИА «Новости».

Отныне ракообразные должны перевозиться в своей естественной среде обитания, а перед смертью должны быть оглушены.

Так, лобстеров и других членистоногих нельзя будет больше варить, кидая их сразу в кипящую воду.

Этими же поправками запрещается использование приспособлений, не дающих собакам лаять.

«Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены», – передает ТАСС сообщение правительства Швейцарии.

Помимо этого, для пресечения нелегальной торговли собаками продавец будет обязан указывать в объявлении свой адрес и данные о происхождении животного.

Чтобы уменьшить вероятность содержания домашних питомцев в слишком тесных клетках, продавцы отныне обязаны письменно сообщать покупателю о том, для каких видов животных они предназначены.

Швейцарские законы не в первый раз отметились оригинальностью. Так, например, ранее районный суд Цюриха вынес первый в истории Швейцарии обвинительный приговор за «лайк» в Facebook.