Российским олимпийцам решили выдать форму с национальной символикой

Российским олимпийцам будет выдана форма с национальной символикой, но ее нельзя будет носить на Олимпиаде, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Мы ждем список утвержденных атлетов (от МОК). А так обсуждалась тема формы. Принято решение, что спортсмены получат игровую форму без символики, но, как помните, с надписью «Олимпийский атлет из России», а также форму с национальной символикой», – передает РИА «Новости» слова Свищева.

Он отметил, что эта форма может быть использована в России или на церемонии закрытия Олимпиады в случае восстановления в правах ОКР, но на самих играх носить ее, согласно решения МОК, будет нельзя.

«По нашей федерации: мы дорабатываем последние детали и запускаем в производство. Эта форма будет без символики, а символику, которую утвердит МОК, мы отдельно нанесем. Технологии позволяют», – рассказал Свищев.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

20 декабря Международный олимпийский комитет представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

Позже МОК и компания Zasport согласовали эскизы олимпийской парадной формы для российских спортсменов.