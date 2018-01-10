Додон пригрозил парламенту Молдавии массовыми протестами

Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил организовать массовые протесты в Кишиневе после назначения новых членов кабинета министров и принятия закона о запрете новостных передач из России в обход главы государства.

«Институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого», – передает ТАСС сообщение Додона в Facebook.

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии ранее заявила, что намерена на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства.

Как заявил Додон, назначенные в среду министры «не обладают необходимой легитимностью».

«Они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств», – заявил президент Молдавии.

Он подчеркнул, что Демократическая партия Молдовы может удержать власть в стране «лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства».

«Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются КС. Режиму необходимо отказаться от жульнических методов, когда речь идет о правовом государстве, перестать компрометировать конституцию страны и подрывать основы государственных институтов», – заявил Додон.

Додон считает, что назначенные вопреки его мнению глава МИД и еще шесть членов правительства не обладают необходимой легитимностью.



По его словам, в другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным возмущение народа.

«Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций», – передает РИА «Новости» слова президента Молдавии.



Он добавил, что «любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными».

Додон подчеркнул, что считает незаконным свое временное отстранение от должности, позволившее председателю парламента Андриану Канду утвердить в среду в обход главы государства назначение новых членов кабинета и закон о запрете новостных передач из России.

Напомним, ранее в среду спикер парламента Молдавии Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шестерых членов правительства.