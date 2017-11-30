Кремль отреагировал на присвоение имени Немцова площади в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности ответа на присвоение имени Немцова площади рядом с посольством России в Вашингтоне, заявил, что это прерогатива городских властей.

Песков заявил, что городские власти будут принимать решение о том, давать ли симметричный ответ на присвоение имени Немцова площади перед российским посольством в Вашингтоне.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади недалеко от российского посольства в честь Бориса Немцова.

В мае 2017 года законопроект о переименовании площади одобрил комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам. Официальный представитель МИД Мария Захарова по этому поводу заметила, что мэрия Вашингтона планировала организовать «ночлежку для бомжей» на месте, которое собирались назвать в честь Немцова.