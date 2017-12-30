Полиция назвала причину захвата почты в Харькове

Захвативший здание почты в Харькове хотел ее ограбить, сообщается на сайте города со ссылкой на полицию Харьковской области.

«О событии оператору «102» сообщил муж, жена которого работает в этом отделении. Мужчина зашел в здание в маске с целью ограбления», – передает РИА «Новости» сообщение областного сайта.

Тем временем начальник полиции Харьковской области Олег Бех эфире телеканала «112. Украина» сообщил, что мужчина, удерживающий 11 заложников в Харькове, вышел на связь, но требований не предъявил.

«Захвативший людей в отделении «Укрпочты» вышел на связь, но так и не сообщил о своих требованиях», – передает ТАСС слова Беха, уточнившего, что полиция контактирует с ним по телефонам посетителей отделения.



По его словам мужчина забаррикадировался, но понять его условия полицейские пока не могут. Мужчина сообщил лишь, что у него есть взрывчатка и оружие, которые он грозится пустить в ход, в случае невыполнения условий.

«Мы не знаем о том, какая у него взрывчатка и оружие», – сказал Бех, добавивший, что захвативший людей мужчина «ведет себя спокойно».



Напомним, ранее в субботу сообщалось, что неизвестный захватил заложников в здании Укрпочты на улице Шевченко в Харькове.