Неизвестный захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

Неизвестный захватил заложников в здании Укрпочты на улице Шевченко в Харькове, сообщают местные СМИ.

Как передает 112.ua, территория вокруг здания почты оцеплена, по данным полиции внутри находятся люди. На месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и «скорая». Захвативший заложников мужчина заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15.20 (16.20 МСК) о требованиях ничего не известно», – сообщил спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало.

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