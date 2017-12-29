Россияне назвали людей года

Политиком года россияне назвали президента Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, 48% участников среди политических и общественных деятелей выделили президента России. Следом за Путиным идут министр иностранных дел Сергей Лавров (5%), глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (последние набрали 4%).

По 1% набрали оппозиционер Алексей Навальный, премьер Дмитрий Медведев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак.

10% опрошенных заявили об отсутствии человека года в политике, а 26% с ответом затруднились.

В области науки, культуры и искусства человеком года, по мнению 5% опрошенных, стал певец Дмитрий Хворостовский, следом идет режиссер Никита Михалков (2%), а также сатирик Михаил Задорнов, дирижер Валерий Гергиев, актер Константин Хабенский и режиссер Карен Шахназаров (набрали по 1%). При этом 73% опрошенных с ответом затруднились.

В спорте человеком года респонденты назвали биатлониста Антона Шипулина (более 2%), прыгунью с шестом Елену Исинбаеву, боксера Александра Поветкина, хоккеистов Евгения Медведева и Александра Овечкина (по 2%). Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, теннисистка Мария Шарапова и фигурист Евгений Плющенко получили по 1% голосов. При этом затруднились с ответом 64% опрошенных.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в 100 населенных пунктов 43 субъектов Федерации путем личных формализованных интервью по месту жительства. Погрешность опроса не превышает 3,6%.