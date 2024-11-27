Чернышенко: Кабмин закрепит студентов колледжей за предприятиями

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о намерении кабмина проработать новый подход в системе целевого обучения для студентов колледжей. Это прозвучало во время правительственного часа в Госдуме. Чернышенко отметил, что в некоторых регионах процент заключения договоров о целевом обучении достигает 100%, что позволяет обсуждать новые методы закрепления студентов за предприятиями.

По его словам, в рамках разрабатываемой стратегии развития образования планируется внедрение системы квази-закрепления студентов за предприятиями, что поможет узаконить процесс и улучшить подготовку специалистов. Чернышенко подчеркнул важность такого подхода в текущих условиях, чтобы повысить эффективность образовательного процесса и адаптацию студентов к требованиям рынка труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сокращение школьного обучения с 11 до 10 лет пока невозможно.