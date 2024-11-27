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Чернышенко: Кабмин закрепит студентов колледжей за предприятиями
Правительство России рассматривает возможность закрепления студентов средних профессиональных образовательных учреждений за конкретными предприятиями для совершенствования системы целевого обучения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.
Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о намерении кабмина проработать новый подход в системе целевого обучения для студентов колледжей. Это прозвучало во время правительственного часа в Госдуме. Чернышенко отметил, что в некоторых регионах процент заключения договоров о целевом обучении достигает 100%, что позволяет обсуждать новые методы закрепления студентов за предприятиями.
По его словам, в рамках разрабатываемой стратегии развития образования планируется внедрение системы квази-закрепления студентов за предприятиями, что поможет узаконить процесс и улучшить подготовку специалистов. Чернышенко подчеркнул важность такого подхода в текущих условиях, чтобы повысить эффективность образовательного процесса и адаптацию студентов к требованиям рынка труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сокращение школьного обучения с 11 до 10 лет пока невозможно.