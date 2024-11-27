Депутат подчеркнула важность стратегии для технологического рывка

Василькова заявила о важности кадровой поддержки для развития ключевых отраслей

По мнению Васильковой, стратегически важные отрасли, такие как военно-промышленный комплекс и продовольственная безопасность, нуждаются в поддержке и развитии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат акцентировала внимание на необходимости разработки стратегии развития химического комплекса, подчеркнув, что она должна отвечать мегатрендам и национальным целям, определенным президентом России. Василькова также отметила важность кадрового потенциала и необходимость создания условий, которые привлекут молодежь в регионы, чтобы обеспечить их долгосрочное развитие.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук пригласил молодых ученых присоединиться к развитию морских наук и технологий. Он подчеркнул, что новая структура научно-экспертного совета будет заниматься вопросами материаловедения и ядерной энергетики, открывая возможности для новых идей и проектов в этих сферах, передает ТАСС.

В рамках сессии конгресса также выступил заместитель генерального директора АО «Объединенная судостроительная корпорация» Борис Богомолов. Он сообщил о достижениях российского судостроения в замещении импортных компонентов. Богомолов отметил, что совместная работа российских предприятий позволяет успешно использовать композитные материалы, которые дают преимущества в конструктивных характеристиках судов.

«Существуют проблемные вопросы, которые связаны с недостатком некоторых импортных компонентов. Мы, безусловно, нашли выходы и на сегодняшний день успешно замещаем недостающие материалы в судостроительных проектах. Суда полноразмерные, изготовленные из полимерного композита, являются уникальными продуктами. У нас самый большой в мире тральщик серийно производится. Это не просто какие-то единичные образцы, а серийно выпускаемая продукция на протяжении десятков лет», – сказал он.



