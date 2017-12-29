СМИ: Невеста принца Гарри претендовала на роль девушки Бонда

Невеста британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл рассматривалась на роль девушки агента 007 Джеймса Бонда в новом фильме, пишет газета Sun.

По информации источника издания, Маркл соответствовала требованиям продюсеров, которые искали «очаровательную восходящую звезду, предпочтительно из США или Канады», передает ТАСС.

Отмечается, что Меган Маркл была одной из пяти претенденток на роль подруг Джеймса Бонда, но после того, как в ноябре стало известно о ее отношениях с членом королевской семьи, актрису из списка исключили.

В июле кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) сообщила, что новый 25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Роль агента 007 в картине исполнит британский актер Дэниэл Крэйг.