Шаинского договорились похоронить в России

Минкульт достиг предварительной договоренности о похоронах композитора Владимира Шаинского в России после 12 января, заявил замглавы ведомства Александр Журавский.

«Министерство культуры России поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине», – цитирует Журавского «Интерфакс».

Замминистра сообщил, что «достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января», добавив, что «в настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее».

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

«Его кремируют и привезут на Троекуровское», – сказал Немерюк.

Ранее вдова предполагала хоронить Шаинского в США. Его сын также заявлял, что композитора, скорее всего, похоронят в Америке.

Напомним, народный артист России, композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря на 93-году жизни. Его сын подробно рассказал о его смерти и предположил, где он может быть похоронен. Как расказала вдова композитора, последние три года Владимир Шаинский не сочинял новой музыки, он тяжело болел, но играть продолжал.

В соцсетях остро отреагировали на смерть известного композитора.