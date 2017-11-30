Умер композитор Шаинский

На 93-м году жизни умер народный артист России, композитор Владимир Шаинский.

О смерти Шаинского сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора.

Позже во вторник сын Шаинского сообщил, что композитора, скорее всего, похоронят в США, передает «Рен-ТВ»

Шаинский известен как автор множества знаменитых детских песен, в том числе для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

С 2013 года Шаинский постоянно проживал в США. У него было двойное гражданство – Израиля и России. Был болен раком желудка, перенес несколько операций.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве в еврейской семье. В 1943 году был призван в армию, служил в полку связи в Средней Азии, где и начал писать музыку. В Москве жил и работал до 2000 года – после этого жил в Израиле и США.

Автор десятков мелодий из популярных художественных и мультипликационных фильмов, в том числе кинокартин «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист – ясный сокол», «Пока бьют часы». Написал музыку для мультфильмов «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки «2 × 2 = 4».

Также стал автором музыки для множества популярных песен: «Идет солдат по городу», «Не плачь, девчонка», «Родительский дом» и т. д.