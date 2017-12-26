Сын Шаинского раскрыл подробности смерти отца

Вячеслав Шаинский, сын народного артиста России, известного композитора Владимира Шаинского, во вторник подробно рассказал о смерти отца.

Композитор умер 25 декабря после продолжительной болезни в американском городе Сан-Диего, сообщил Вячеслав Шаинский телеканалу «Звезда».

Сын артиста также отметил, что у отца было онкологическое заболевание.

«Основная причина смерти – возраст. Ему недавно исполнилось 92 года. Да, у него был рак. Прошла операция несколько лет назад. В принципе, успешно, но свое действие на здоровье, я думаю, она оказала», – рассказал Шаинский, передает «Рен-ТВ».

Сын Шаинского также сообщал, что композитора, скорее всего, похоронят в США.

Напомним, во вторник стало известно, что на 93-м году жизни умер народный артист России Владимир Шаинский.