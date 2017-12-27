Вдова рассказала о последних годах жизни Шаинского

Последние три года композитор Владимир Шаинский не сочинял новой музыки, он тяжело болел, но играть продолжал, сообщила его вдова Светлана Шаинская.

«К роялю он конечно подходил и играл классические произведения, – приводит ее слова ТАСС. – У него были сборники – Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский – их он в основном и исполнял».

Светлана Шаинская пока не может сказать, остались ли какие-то неизданные произведения ее супруга. По словам вдовы, необходимо «все разобрать и посмотреть».

Напомним, сын народного артиста Вячеслав Шаинский подробно рассказал о смерти отца и предположил, где он может быть похоронен.