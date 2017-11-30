Реакция соцсетей на смерть Шаинского: Уходящий год уносит от нас легенду

В интернет-сообществе остро отреагировали на смерть известного советского и российского композитора Владимира Шаинского. Они вспоминали его песни, на которых выросло не одно поколение, и выражали сочувствие его родным.

Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков считает смерть Шаинского большой потерей:

«Хотя в последние годы Владимир Яковлевич уже не работал, но было радостно ощущать, что он жив. Это непроходящее детство, это детскость в хорошем смысле слова, не в идиотическом. Он был смешным, немного нелепым, но настоящим, не притворным, искренним. И он написал массу гениальных песен не только для детского кино и анимации. Достаточно назвать лишь «Один раз в год сады цветут», чтобы понять силу таланта Шаинского. Светлая память Мастеру...», – написал он в Facebook.

«Умер Владимир Шаинский. 93 года! Мы были соседями по даче в Кратово. Он – человек невероятно позитивного настроя, добрый, гостеприимный. В ужасно смешной лыжной шапочке, анекдотически смешной, дико гонял на беговых лыжах: «Спешу к жене, она у меня молодая, азартная». Любил ее очень. Мне кажется, что и вся его музыка рождена и полна любовью. Давно нет и той его дачи в Кратово, и той моей. А все-таки: «Эдуард! У меня слишком большой участок: давайте искать вашу любимую Яшку вместе!» Это осталось», – написал в Facebook Эдуард Дорожкин.

Умер Владимир Шаинский: композитор, написавший лучшие песни нашего детства pic.twitter.com/QYcUl2Isyk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2017 г.

«И вновь уходящий год уносит от нас легенду. В Америке ушел из жизни светлый и гениальный человек – композитор Владимир Шаинский. Самое сложное – это писать для детей, писать так, чтобы дети поверили тебе и полюбили твое творчество», – считает Георгий Белинский.

«На дальней станции сошел композитор Владимир Шаинский... Но с его песнями, как и раньше, будет вместе весело шагать по просторам, родительский дом будет началом начал, будет начинаться КВН, и на тили-тили-трали-вали будут расти малыши. Аплодисменты», – сообщила Елена Боднаренко.

«Он будет в нашей памяти всегда. Мы знаем и поем его песни своим детям. Царство ему небесное», – написал Евгений Лашманов.

Умер Владимир Шаинский...На его песнях выросло не одно поколение. В далеком 1980, довелось получать из его рук награду за победу в музыкальном конкурсе. Прекрасный был человек и музыкант. Вечная память... pic.twitter.com/ua0gMXAkoP — Borisenko (@amdn_blog) 26 декабря 2017 г.

«Шаинский был гением. Не человек, а целая эпоха. Если есть рейтинг позитивного влияния на поколения в 21 веке, то он бы точно был одним из первых», – написал автор телеграм-канала КСТАТИ!

Скончался Владимир Шаинский. Народный артист РФ, прекрасный композитор и очень задорный дед с отменным чувством юмора. Таким его и запомним. Соболезнования близким. — Павел Пятницкий (@PP_Russia) 26 декабря 2017 г.

«Бесконечно преданный музыке, он написал множество добрых и жизнеутверждающих произведений в разных жанрах, наполненных теплотой и самыми светлыми чувствами. Особую страницу творчества Владимира Яковлевича составили песни для детей, которые сегодня помнят и любят миллионы поклонников его яркого таланта», – говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в Союз композиторов России, сообщает сайт «Вместе.РФ»

Сын народного артиста Вячеслав Шаинский ранее подробно рассказал о смерти отца и предположил, где он может быть похоронен.