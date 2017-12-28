Песков назвал некорректным заявление об уязвимости Петербурга для терактов

Постановка вопроса, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна, терроризм является угрозой для любого населенного пункта, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такая постановка вопроса некорректна – что северная столица стала более уязвима (для терактов). Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб взрыв, произошедший в среду в петербургском супермаркете.

В четверг президент Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом.

От взрыва пострадали 13 человек. Исполнитель взрыва попал на видео.