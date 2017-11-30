В Кремле не сочли взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб взрыв, произошедший в среду в петербургском супермаркете.

«Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что при взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт.

«Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств», – сказал Песков.

Он отметил, что президент постоянно получает информацию от спецслужб и находится на связи со спецслужбами по делу о теракте в Петербурге.

Песков также подчеркнул, что ФСБ призвана жестко действовать в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России.

Так он ответил на просьбу пояснить заявление Владимира Путина, который сказал, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона при задержании террористов, но в случае угрозы сотрудникам бандиты должны быть ликвидированы.

В четверг президент Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом.

От взрыва пострадали 13 человек, пять из них находятся в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии. Исполнитель взрыва попал на видео. Следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство двух или более лиц.