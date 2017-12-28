Ростуризм предупредил о вспышках птичьего гриппа в Европе

Ростуризм рекомендовал путешественникам принимать во внимание информацию о вспышках птичьего гриппа в Нидерландах и Италии при планировании поездок.

«Первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае, была зафиксирована в Голландии в начале декабря. Вспышка другого типа птичьего гриппа H5N8 началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке Италии и поразила 1,1 тыс. особей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим, Ростуризм рекомендовал туристам учитывать информацию о наличии вспышек птичьего гриппа при планировании поездок.

Напомним, ранее на утиной ферме в южнокорейской провинции Чолла-Пукто у погибших птиц был обнаружен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6.

В результате вспышки птичьего гриппа H5N8 в Эр-Рияде пришлось изолировать около 60 тыс. птиц.