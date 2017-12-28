Венесуэльскую модель застрелили в Мексике

Модель Андреина Элисабет Эскалона из Венесуэлы была застрелена неизвестным в городе Сан-Педро после конфликта в ночном клубе.

Девушку расстреляли в автомобиле, на котором она покинула заведение.

Эскалона получила несколько ранений в голову и скончалась в больнице; ее спутник был ранен, но в итоге выжил, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NTN24.

Отмечается, что пара вступила в конфликт с одним из посетителей ночного заведения до того, как уйти из него. Полиция предполагает, что причиной расправы стала месть.

Напомним, в ноябре в Мексике телохранитель застрелил местного ТВ-магната.