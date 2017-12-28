Житель Забайкалья пытался вывезти в Китай 500 медвежьих лап

Правоохранители Забайкальского края задержали местного жителя, у которого обнаружили 500 медвежьих лап и 37 частей голов лосей, приготовленных для вывоза в Китай, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ФСБ, это самая крупная партия дериватов животных, задержанная правоохранителями за несколько лет. Вывезти части животных из России пытался житель Красночикойского района края, передает РИА «Новости».

«В салоне его личного автомобиля были обнаружены 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов. Документов, подтверждающих законность добычи, у задержанного не оказалось. Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР и контрабандного вывоза в Китай», – сообщили в ФСБ.

Подготовленные к вывозу дериваты, общим весом более 800 килограммов, были упакованы в мешки. По словам специалистов, чтобы добыть такое количество лап и голов, браконьеры должны были убить более 150 животных.

В данный момент решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

Напомним, ранее вахтовики на «Уралах» задавили медведя в Якутии.