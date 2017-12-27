Эксперт счел взаимовыгодным партнерство торговых сетей и ЦИК по информированию избирателей

Интерес ЦИКа понятен, но зачем это торговым сетям? Дело в запросе на социально-ответственный бизнес. По понятным причинам мы не очень любим Запад, но заимствуем множество бизнес-технологий оттуда, - пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ковалев, комментируя планы ЦИКа использовать торговые и аптечные сети для информирования граждан о выборах президента России.

«У рекламы и рекламной кампании больше нет понятия универсальности, потому что через СМИ и интернет не накрыть всю аудиторию разом. Люди перестали читать бумажные газеты, ТВ смотрит половина населения, другую половину не поймать в бесконечном интернете. Слишком богатое информационное изобилие у обычного человека: огромное число людей вообще не читают, не смотрят новости, их интересы ограничиваются просмотром сериалов в сети, роликов на Youtube или фотографий в ленте соцсетей», - считает Ковалев.

«Остался только один вид гарантированного трафика, который можно условно назвать максимально возможным, ведь потребность кушать и не болеть у человека базовая. В магазине или аптеке покупатель обязательно заметит информацию о выборах и уже заранее можно даже не предполагать, а утверждать успех стратегии информирования ЦИКа. Скептики и критики, в свою очередь, получили превентивный ответ на претензии к прошлому крупному электоральному событию – новый подход качественно отличается от выборов в Госдуму, когда эксперты говорили о «сушке» явки через менее активную кампанию информирования избирателей», - напомнил эксперт.

«Интерес ЦИКа понятен, но зачем это торговым сетям? Дело в запросе на социально-ответственный бизнес. По понятным причинам мы не очень любим Запад, но заимствуем множество бизнес-технологий оттуда. Благотворительность, гражданская позиция, экологичное мышление и прочее – во всем этом наши стараются подражать мировым компаниям и потом уже развивать свой собственный стиль», - пояснил Ковалев.

«Для торговых сетей идея партнерства по информированию избирателей просто подарок. Тем самым они декларируют «Мы тут не только деньги зарабатываем. Мы за страну, мы не в стороне от того, чем живет страна». Потом еще в отчетности для инвесторов будут с удовольствием подчеркивать рост своей вовлеченности в коммуникации с обществом», - подытожил политолог.

Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова и президент фармацевтической компании «Протек» Вадим Музяев во вторник подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России.

«У нас большая сеть, миллионы покупателей. Как социально ответственный бизнес мы постоянно сотрудничаем с различными ведомствами и, в частности, сейчас обсуждаем с ЦИК использование наших возможностей для информирования граждан», - заявлял ранее газете ВЗГЛЯД директор по связям с госорганами X5 Retail Group Станислав Наумов.