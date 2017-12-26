Аптеки «36,6» и «Ригла» будут помогать ЦИК информировать о выборах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и президент фармацевтической компании «Протек» Вадим Музяев во вторник подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России.

«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии с ГК «Протек», в которую входит крупнейшая сеть аптек («36,6» и «Ригла» - прим. ВЗГЛЯД). Эта очередная договоренность ЦИК будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах президента России. Ранее мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой и готовы сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями», – цитирует Памфилову пресс-служба ЦИК.

Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам информирования избирателей о сроках и порядке совершения избирательных действий, распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе подготовки и проведения выборов президента, а также о сроках и порядке совершения избирательных действий.

«Подписание соглашения о взаимодействии с ЦИК России соответствует нашей гражданской позиции. Мы считаем возможным и нужным сделать все необходимое, чтобы помочь проинформировать наших сограждан о предстоящих выборах президента», – подчеркнул Музяев.

Сообщается, что документ вступает в силу с момента его подписания и будет действовать до 18 марта 2018 года.